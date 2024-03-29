Главком ВСУ заявил о подготовке боевиками нового наступления

Украинские боевики планируют новое наступление после того, как закончится российское наступление, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Он сказал, что цель боевиков - нанести потери российским освободительным силам, не допустить оставления удерживаемых территорий, а также сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий. Более никаких подробностей Сырский не привел.

При этом он добавил, что уменьшил запрос на мобилизацию. Если ранее называлась цифра 500 тыс. человек, то теперь она "существенно уменьшена". Но он ожидает, что людей будет достаточно. Это позволит сделать аудит частей, которые не участвуют в боевых действиях.

В западных СМИ несколько месяцев пишут о том, что украинскому режиму не хватает людей, поэтому нужно усилить мобилизацию. Также критикуется медленное и с опозданием строительство оборонительных сооружений. При этом признаются и ошибки в планировании прошлогоднего наступления боевиков в Запорожской области, включая завышенные ожидания.

Телеграм-канал "Легитимный", комментируя это интервью Сырского, считает его хорошей миной при плохой игре. Дескать, потери у России больше, а боевики изматывают ВС РФ. Это не может быть так, поскольку при активном применении ФАБов потери огромные. А "изматывание" происходит с помощью живой силы, которую никто не жалеет.

В то же время в украинской армии огромное напряжение и недовольство, заявила с трибуны Рады депутат Ирина Совсун. Она рассказала, что один из боевиков написал ей, чтобы она озвучила на всю страну, что среди боевиков социальное напряжение еще больше, чем в обществе. Он прислал ей несколько скриншотов переписок в чатах в подразделении, в котором он служит. Но она не может их процитировать из-за нецензурной лексики, которая касается власти.