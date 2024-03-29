Более 67 тысяч астраханцев уже определились с выбором - голосование по благоустройству продолжается

За две недели с начала голосования более 67 тысяч жителей 48 муниципальных образований Астраханской области уже сделали выбор по объектам, которые благоустроят в 2025 году. Мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В Астрахани проголосовали уже более 21 тысячи горожан. Жителям предлагают выбрать одну из восьми площадок. В их числе: Комсомольская Набережная, территория на ул. Каунасская в Трусовском районе, транспортная развязка на пл. Октябрьская, набережная Кутума около СЗК «Звёздный» и другие.

Из сельских районов самое активное голосование идёт в Приволжском – 9186 человек, по данным на утро 29 марта, выбрали объекты благоустройства. Володарский район занимает второе место – 5552 голоса. На третьей позиции Красноярский район с 4482 голосами. С совсем небольшим отрывом идут Ахтубинский (4480) и Камызякский (4312) районы.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, голосование продлится до 30 апреля включительно на платформе 30.gorodsreda.ru. В нём могут участвовать граждане России старше 14 лет. Итоги подведут уже в начале мая.