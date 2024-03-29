Участник спецоперации, приехавший в отпуск, погиб в "Крокусе"

Участник спецоперации Тимур Мясников погиб при теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации "Офицеры России" Артур Маливанчук на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мясников приехал в отпуск к семье в Москву. 22 марта вместе с женой и сыном он пошел на концерт "Пикника". Во время атаки боевиков Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под огонь. В него попали три пули. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Телеграм-каналы пишут, что Мясников был полковником ГРУ. Он воевал в Косово и Таджикистане, последние два года находился на СВО. Как сообщил Маливанчук, офицер служил в третьей бригаде спецназа, Генеральном штабе ВС России, был награжден многими боевыми орденами и медалями.

22 марта вечером несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. СКР возбудил дело о терроризме. Следователи получили сведения, доказывающие связь фигурантов дела с украинскими националистами.

Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу. Восемь фигурантов арестованы, среди них - исполнители. По последним данным, 143 человека погибли.

26 марта спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. метров.