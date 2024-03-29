29 Марта 2024
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Фото: Управление МВД России по г. Екатеринбургу

Главу полиции Екатеринбурга не беспокоят звонками телефонные мошенники

Глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица признался, что ему никогда не звонили телефонные мошенники.

Согласно недавнему опросу, 10% жителей Екатеринбурга мошенники не звонили ни разу. Еще 2% уральцев злоумышленники звонят всего раз в несколько лет. Как рассказал подполковник Метелица на сегодняшней пресс-конференции, он тоже никогда лично не сталкивался с телефонными аферистами.

"Как это ни парадоксально, но не попадал я в такую ситуацию", - заявил глава полиции Екатеринбурга, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Мобильный телефон в руке полицейского(2023)|Фото: Накануне.RU

А директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков объяснил, почему так происходит.

"Есть категория людей, которые нигде свои телефоны и персональные данные особо не оставляли. Повезло людям – они не так в это втянуты. Во-вторых, создается некий цифровой профиль объекта, на который воздействуют. Если видно, что вы не разговаривали, не отвечали, не переводили деньги – ну и зачем на вас тратить время? Других полно", - пояснил Обабков.

Что касается главы городского управления МВД, то преступники наверняка в курсе, кто такой Максим Метелица и где он работает.

"Цифровой профиль у них есть, и они понимают, что лучше ему не звонить", - добавил Илья Обабков.

Напомним, недавно на Урале женщина отдала телефонным мошенникам почти 1,5 млн рублей, испугавшись уголовного дела.

Теги: мошенники, звонки, Метелица, МВД, Екатеринбург


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