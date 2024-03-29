Главу полиции Екатеринбурга не беспокоят звонками телефонные мошенники

Глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица признался, что ему никогда не звонили телефонные мошенники.

Согласно недавнему опросу, 10% жителей Екатеринбурга мошенники не звонили ни разу. Еще 2% уральцев злоумышленники звонят всего раз в несколько лет. Как рассказал подполковник Метелица на сегодняшней пресс-конференции, он тоже никогда лично не сталкивался с телефонными аферистами.

"Как это ни парадоксально, но не попадал я в такую ситуацию", - заявил глава полиции Екатеринбурга, отвечая на вопрос Накануне.RU.

А директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков объяснил, почему так происходит.

"Есть категория людей, которые нигде свои телефоны и персональные данные особо не оставляли. Повезло людям – они не так в это втянуты. Во-вторых, создается некий цифровой профиль объекта, на который воздействуют. Если видно, что вы не разговаривали, не отвечали, не переводили деньги – ну и зачем на вас тратить время? Других полно", - пояснил Обабков.

Что касается главы городского управления МВД, то преступники наверняка в курсе, кто такой Максим Метелица и где он работает.

"Цифровой профиль у них есть, и они понимают, что лучше ему не звонить", - добавил Илья Обабков.

Напомним, недавно на Урале женщина отдала телефонным мошенникам почти 1,5 млн рублей, испугавшись уголовного дела.