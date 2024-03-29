В Армении запретили трансляции передач Владимира Соловьева

В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьева – "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Программы транслируются в республике в общественном мультиплексе на телеканале "РТР-Планета".

Регулятор указывает, что причиной запрета стали "постоянные нарушения, зафиксированные в последнее время Комиссией по телевидению и радио Армении".

Напомним, ранее Соловьев разозлил жителей Белгорода. Он заявил, что жалобы белгородцев на федеральные власти безосновательны, ведь Москва выделила средства на безопасность региона, например, на обклейку окон жилых домов бронепленкой. Белгородцы стали писать комментарии с возмущением в аккаунты передач Соловьева, предложили ему приехать вести свои программы из Белгорода. В какой-то момент админы соцсетей Соловьева даже отключали комментарии. Сам ведущий попытался разъяснить свою позицию, мол, он называл "тварями" тех, кто жалуется в интернете от имени белгородцев.