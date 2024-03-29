29 Марта 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханский центр поддержки экспорта за 1 квартал 2024 года получил 64 заявки от предпринимателей региона

Министерство экономического развития Астраханской области продолжает оказывать содействие компаниям в продвижении на внешний рынок. Работа проводится по нацпроектам «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего бизнеса за первый квартал 2024 года получил 64 заявки на получение услуг, большая часть которых оказывается бесплатно, часть — на условиях софинансирования, где до 80 % стоимости оплачивает государство. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.

Как уточнила руководитель центра Юлия Голубкина, наибольшее число заявок получено на участие в реверсной бизнес-миссии из Республики Казахстан, которая состоится 15-17 апреля, и на обучение в рамках образовательной программы «Жизненный цикл экспортного проекта».

Также большое количество заявок поступило на организацию участия астраханских компаний в выставках международного уровня и софинансирование затрат на транспортировку экспортных грузов до границы России.

Стенд Астраханской области на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, центр оказывает консультационную поддержку, сопровождает экспортные контракты на этапе подготовки к заключению, ведет поиск покупателей в зарубежных странах.

центр мой бизнес, господдержка бизнеса(2023)|Фото: astrobl.ru

Центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания информационно-консультационной, промоутерской, образовательной и иной поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства. Центр действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ. Центр курируется Минэкономразвития региона. Он расположен на третьем этаже Центра «Мой бизнес» (Астрахань, улица Ульяновых, 10). Связаться с его специалистами можно по телефону: +7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00.

Теги: центр поддержки экспорта, нацпроект, международные выставки, предприниматели


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