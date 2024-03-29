В Самарской области закрыли дело об оскорблении губернатора мигрантами

В Самарской области прекратили уголовное дело, заведенное по факту оскорбления губернатора мигрантами на видео в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, дело решили закрыть, потому что фигуранты не достигли возраста уголовной ответственности: на момент публикации роликов гражданам Таджикистана было 12 и 14 лет.

Напомним, в октябре в Самаре мигранты толпой напали на русских подростков. После задержания агрессоров оказалось, что у многих из них – проблемы с документами. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал этот инцидент, отметив, что, по информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. После его заявления дети мигрантов записали видеообращение к губернатору с угрозами в нецензурной форме и выразили уверенность, что им ничего не будет.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что установлены дети мигрантов, обматерившие губернатора. В своем telegram-канале он написал, что речь идет о двух родных братьях – уроженцах Таджикистана.