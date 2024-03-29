29 Марта 2024
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Происшествия Курская область
Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

В курском поселке власти перед приездом губернатора застрелили уличного щенка

В курском поселке Жерновец сотрудники местного сельсовета решили избавиться от уличного щенка перед приездом губернатора. Семимесячного пса, которого подкармливали местные строители, застрелили. Местные жители были шокированы действиями властей и пожаловались все тому же губернатору.

"Для меня эта ситуация возмутительна. Сказать, что мне было неприятно и больно, это значит ничего не сказать. И стыдно за бессмысленную человеческую жестокость. Я очень люблю собак. Некоторых своих питомцев взял с улицы и из приюта, регулярно рассказываю о них на своих страницах. Поэтому для меня ситуация с убитым щенком особенно острая", - пишет губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он заявил, что взял ситуацию на контроль, на место ЧП выехала следственная группа.

"Правоохранительные органы установили, что автомобиль на фотографии принадлежит главе сельсовета. На фото также водитель главы и его знакомый – охотник, который имеет в пользовании два охотничьих ружья. Ружья изъяли для проведения экспертизы. Продолжаются следственные действия, проводятся беседы с людьми для установления свидетелей случившегося. Просто так я это не оставлю. Держу ситуацию на личном контроле. Виновные понесут наказание в соответствии с законом", - заверил губернатор.

Теги: курская область, собака, щенок, роман старовойт


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