В курском поселке власти перед приездом губернатора застрелили уличного щенка

В курском поселке Жерновец сотрудники местного сельсовета решили избавиться от уличного щенка перед приездом губернатора. Семимесячного пса, которого подкармливали местные строители, застрелили. Местные жители были шокированы действиями властей и пожаловались все тому же губернатору.

"Для меня эта ситуация возмутительна. Сказать, что мне было неприятно и больно, это значит ничего не сказать. И стыдно за бессмысленную человеческую жестокость. Я очень люблю собак. Некоторых своих питомцев взял с улицы и из приюта, регулярно рассказываю о них на своих страницах. Поэтому для меня ситуация с убитым щенком особенно острая", - пишет губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он заявил, что взял ситуацию на контроль, на место ЧП выехала следственная группа.

"Правоохранительные органы установили, что автомобиль на фотографии принадлежит главе сельсовета. На фото также водитель главы и его знакомый – охотник, который имеет в пользовании два охотничьих ружья. Ружья изъяли для проведения экспертизы. Продолжаются следственные действия, проводятся беседы с людьми для установления свидетелей случившегося. Просто так я это не оставлю. Держу ситуацию на личном контроле. Виновные понесут наказание в соответствии с законом", - заверил губернатор.