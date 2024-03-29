Мошенники убедили пермячку, что на ее имя оформили кредиты на поддержку ВСУ

В Прикамье сотрудница вуза влезла в долги на 3,5 млн руб. из-за телефонных мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, на сотовый телефон 54-летней женщины позвонил мужчина и представился сотрудником сервиса "Мои документы". Он сообщил женщине, что к ее учетной записи на Госуслугах пытаются привязать другой абонентский номер.

После этого с пермячкой связались "специалист Росфинмониторинга" и "сотрудник следственного комитета". Они сообщили женщине, что в различных банках на нее взяли кредиты и перевели деньги в помощь ВСУ. Для остановки незаконных операций женщине предложили оформить кредиты и перевести их на "безопасный счет".

Женщина поверила и осталась должна крупную сумму. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В полиции напоминают, что при звонках от правоохранителей, сотрудников банка и представителей других организаций, следует прекратить разговор и позвонить самостоятельно в эти самые организации по официальным номерам телефонов, самостоятельно набирая номер.

"Помните, что человек на другом конце провода может представиться кем угодно. Если вы ранее с ним никогда не общались, то не можете достоверно знать, что это звонит конкретный человек", - говорят полицейские.

В ведомстве подчеркивают, что сотрудники банка и полиции не сообщают по телефону о мошенничестве с аккаунтами и счетами. Такую информацию сообщают только сами мошенники.