Французская контрразведка предлагает отменить церемонию открытия Олимпиады

Контрразведывательное управление Франции (DGSI) крайне обеспокоена возможностью терактов во время Олимпиады в Париже и даже рекомендует властям отменить церемонию открытия Игр, сообщает французская радиостанция Europe1 со ссылкой на источник в спецслужбе.

Накануне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен провел совещание в DGSI, где силовики пытались его убедить в необходимости расширения мер безопасности. Одной из причин стал теракт в Москве.

DGSI опасается возвращения массового терроризма во Францию, совершаемого с использованием боевого оружия или таранов транспортными средствами. По данным контрразведки, несколько ячеек фундаменталистов "дремлют" на территории страны и могут быть активированы из Афганистана.

Также источники радиостанции сообщили, что DGSI будет более пристально следить за мигрантами из Средней Азии, в том числе из Туркмении, Киргизии и Казахстана.