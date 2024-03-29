СК отказался проводить проверку после высказываний мэра Нижнего Тагила

Следственный комитет отказался проводить проверку после высказываний главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Оснований для возбуждения уголовного дела против мэра не нашлось.

Напомним, на прошлой неделе Пинаев дал понять, что собирается проверить чиновников и работников бюджетной сферы на предмет того, кто из них не участвовал в минувших выборах президента России.

"Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут", - высказался мэр.

Это возмутило тагильских общественников: они посчитали, что такие слова высшего должностного лица города не соответствуют законодательству РФ, которое закрепляет свободу волеизъявлению. В движении "Тагил за перемены" заявили, что своими высказываниями Владислав Пинаев нарушил присягу, которую давал перед вступлением в должность, а потому должен быть снят с поста мэра. Общественники подготовили заявление в Следственный комитет Свердловской области для привлечения главы Нижнего Тагила к ответственности.

Сегодня активисты "Тагил за перемены" опубликовали в соцсети полученный от СК ответ. В нем говорится, что "в обращении не сообщается конкретных данных о признаках преступления, а высказывается лишь предположение о его совершении Пинаевым В.Ю.". Поэтому процессуальной проверки и регистрации обращения не требуется.

"Таким образом, оснований […] о возбуждении уголовного дела в отношении главы города Нижний Тагил Пинаева В.Ю. не имеется", - сказано в ответе.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Пинаев привлекает внимание своими публичными высказываниями. После одного из них мэра заподозрили в возможной дискредитации участников СВО.