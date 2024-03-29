29 Марта 2024
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

СК отказался проводить проверку после высказываний мэра Нижнего Тагила

Следственный комитет отказался проводить проверку после высказываний главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Оснований для возбуждения уголовного дела против мэра не нашлось.
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Напомним, на прошлой неделе Пинаев дал понять, что собирается проверить чиновников и работников бюджетной сферы на предмет того, кто из них не участвовал в минувших выборах президента России.

"Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут", - высказался мэр.

Это возмутило тагильских общественников: они посчитали, что такие слова высшего должностного лица города не соответствуют законодательству РФ, которое закрепляет свободу волеизъявлению. В движении "Тагил за перемены" заявили, что своими высказываниями Владислав Пинаев нарушил присягу, которую давал перед вступлением в должность, а потому должен быть снят с поста мэра. Общественники подготовили заявление в Следственный комитет Свердловской области для привлечения главы Нижнего Тагила к ответственности.

Сегодня активисты "Тагил за перемены" опубликовали в соцсети полученный от СК ответ. В нем говорится, что "в обращении не сообщается конкретных данных о признаках преступления, а высказывается лишь предположение о его совершении Пинаевым В.Ю.". Поэтому процессуальной проверки и регистрации обращения не требуется.

"Таким образом, оснований […] о возбуждении уголовного дела в отношении главы города Нижний Тагил Пинаева В.Ю. не имеется", - сказано в ответе.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Пинаев привлекает внимание своими публичными высказываниями. После одного из них мэра заподозрили в возможной дискредитации участников СВО.

Теги: СК, Нижний Тагил, Пинаев, обращение, проверка


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