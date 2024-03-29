29 Марта 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астрахани активизируется реконструкция инженерных сетей в рамках инфраструктурного бюджетного кредита

"Продолжаем реконструкцию инженерных сетей областного центра в рамках инфраструктурного бюджетного кредита", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

В список проблемных объектов вошла сеть канализации на улице 1-я Литейная. Данный участок был сильно изношен, образовались провалы, а как следствие – протечки вблизи многоквартирных домов. Здесь подрядчик заменит 148 метров трубопровода и восстановит шесть колодцев. Работы выполнены на 40%, до конца апреля специалисты полностью завершат ремонт.

«Износ канализационной системы на данном участке составил более 90%. Она обслуживает жителей по улицам 1-я и 2-я Литейная, Котельная и Адмирала Нахимова. Основная причина аварий — засоры и провалы на сетях. Всего капитальный ремонт проходит по 53 объектам, 22 из них, в том числе дюкерные переходы, сданы. Остальные будут готовы до конца мая этого года», — пояснил руководитель отдела по модернизации инженерных сетей управления по капитальному строительству администрации города Астрахань Сергей Брюханов.

В списке проблемных объектов — самотечная канализация на улице 1-я Литейная. Как сообщил начальник строительного участка ООО «Современные системы реновации» Константин Самородский, здесь меняют трубопровод протяженностью 148 метров. В работе задействовано шесть специалистов. Плановая сдача — конец апреля. После ремонта территорию благоустроят.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Всего модернизация затронула 53 объекта – это самотечные канализации, дюкерные переходы и напорные коллекторы, 22 из них уже сданы. Это значительно улучшило качество водоснабжения и водоотведения, а также снизило аварийность в части районов города.

(2024)|Фото: astrobl.ru

"На этом не остановимся, впереди ещё много работы", - отметил глава Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, модернизация жкх, трубопровод, многоквартирные дома


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