Семью подозреваемого в теракте в "Крокусе" увезли из дома в Таджикистане

В Таджикистане семью Фаридуна Шамсиддина (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле», увезли из дома. Об этом сообщает портал Asia Plus.

Из дома, расположенного в селе Лойоби, в 25 километрах от Душанбе, "люди в официальной одежде" забрали отца Шамсиддина, его мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, а также тещу, дядю и двоюродных братьев.

Родственница подозреваемого рассказала, что всех членов семьи Фаридуна Шамсиддина увезли еще 23 марта.

По ее словам, за несколько дней до теракта Шамсиддин позвонил тестю и позвал на некую работу в Москву. Тот якобы приехал в российскую столицу, но не смог его найти, пишет "Лента.ру".

Ранее сообщалось, что в Душанбе (столица Таджикистана) идут следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте в "Крокусе". Официально власти Таджикистана не сообщали о задержании родственников Фаридуна Шамсиддина.

КГБ Таджикистана начал собственное расследование дела о теракте в "Крокусе", сообщал RT со ссылкой на источники в силовых структурах.