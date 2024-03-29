В Екатеринбурге на время репетиций парада Победы изменят три автобусных маршрута

Сразу три автобусных маршрута изменят схемы движения на время тренировок парада Победы в Екатеринбурге.

Напомним, что уже со следующей недели в столице Урала стартуют репетиции парада Победы. В связи с этим движение по ряду улиц будет ограничено.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на время прекращения движения транспорта изменятся схемы движения автобусных маршрутов.

№81 "17 Мехколонна – Авангард". Маршрут укорочен до остановки "Окраинная". Путь следования – улицы Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева.

№77 "Ритейл Парк (Солнечный) – Высоцкого". Путь следования – улицы Нескучная – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – Шварца – Белинского – Малышева – Высоцкого.

№53 "Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал". Путь следования – улицы Нескучная – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – Ферганская – Агрономическая – Военная – Московская – Щорса – 8 Марта – Циолковского.

Репетиции парада будут проходить до конца апреля.