В Перми возбудили дело о хулиганстве после взрыва петарды в ДК Солдатова

В Перми возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия", сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что силовики изучали действия пенсионерки на предмет воспрепятствования деятельности избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ), но оперативно пришли к выводу, что происшествие по такому составу квалифицировать нельзя. Так, помещения, где работали избирательные комиссии, были удалены от места взрыва. Кроме того, в результате происшествия члены УИК, избиратели и документация не пострадали, а голосование не прерывалось.

Напомним, 17 марта в уборной ДК им. Солдатова 64-летняя посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Иных пострадавших нет.

Позднее женщина дала показания, сообщив, что в феврале у нее сняли деньги с кредитной карточки "Сбербанка". Вскоре после этого с ней связались мошенники и сообщили, что вернут ей средства после того, как она выполнит их задание. От нее потребовали, чтобы она купила самую мощную петарду, подожгла ее в туалете и бросила в сотрудников избирательного участка.

Женщина приобрела пиротехнику, зажгла ее, но в последний момент передумала кидать ее в людей и попыталась потушить, однако не успела, петарда взорвалась. Пенсионерка получила серьезные ранения рук.

В свой банк женщина не обращалась, заявление не писала, поверив мошенникам на слово.