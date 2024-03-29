Россия и Украина не будут бойкотировать Олимпиаду в Париже – Томас Бах

Дискуссия по допуску спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 2024 года окончена, российская и украинская сторона не будут бойкотировать соревнования, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая на генассамблее национальных олимпийских комитетов Океании. По словам Баха, еще "несколько месяцев назад на генассамблее в Сеуле было напряжение из-за угрозы бойкота с обеих сторон".

На этой неделе "смягчилась" и риторика российских властей относительно участия россиян в Олимпиаде. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью "Аргументам и фактам": "Конечно, никто здесь не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет какую-то бумагу об осуждении СВО, чтобы вот за эти сребреники продать свою Родину. Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада. Но теперь такого обязательного условия вроде бы нет, и все, кто прошел квалификацию, может на Олимпиаду поехать. Это уже вопрос личного решения спортсменов, федераций".

Но при этом ряд спортивных функционеров, например, тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер, яростно очерняют тех россиян, которые собираются поехать на Олимпиаду.