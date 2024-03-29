В России на 95% упали госзакупки сверхбыстрого инсулина

Госзакупки инсулина аспарт в январе-марте 2024 г. снизились год к году на 70%, до 350,7 млн руб. При этом закупки быстродействующего инсулина "Фиасп" от датской Novo Nordisk, который ранее лидировал по объему среди препаратов этого сегмента, упали сразу на 95%, до 22 млн руб.

"Фиасп" отсутствует и в рознице: его нет в аптеках Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и ряда других регионов, уточняет "Ъ". Препарат отсутствует в ассортименте крупных онлайн-продавцов Apteka.ru, "Сбер Еаптека" и других.

В октябре 2023 г. аналог "Фиаспа" под брендом "Ринфаст Ник" зарегистрировала российская компания "Герофарм", однако объем его поставок незначителен.