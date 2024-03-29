В Свердловской области на ЖД-путях нашли тело 78-летней женщины

Вблизи железнодорожных путей на перегоне "Шувакиш – Гипсовая" обнаружено тело пенсионерки 1946 г.р. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Тело местной жительницы было обнаружено утром 28 марта. При первичном осмотре признаков криминального характера обнаружено не было.

Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По одной из версий, гибель женщины могла стать результатом несчастного случая на железной дороге.

Следователями СК России проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.