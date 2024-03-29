Южный Урал в Год семьи расширяет систему мер социальной поддержки

Губернатор Алексей Текслер в своем телеграмм-канале сообщил, что в Год семьи регион активно наращивает поддержку семей с детьми. Особое внимание многодетным.

«Мы всегда уделяли большое внимание помощи и поддержке семьям. Это направление считается главным, приоритетным. Президент нашей страны уделяет этому самое пристальное внимание. У нас есть целая система мер поддержки - от беременности до поддержки семей с детьми, многодетных семей. И у нас в регионе есть уникальные формы поддержки. Уверен, что таких дополнительных мер будет еще больше», - подчеркивал глава региона на церемонии открытия Года семьи в Челябинской области.

А накануне стало известно, что на Южном Урале будет увеличен размер региональной выплаты на второго ребенка. Подчеркнем - этот вид адресной поддержки уникален в масштабах всей страны, он действует только в Челябинской области.

Также челябинские власти уточнили и расширили статус многодетной семьи, чтобы на соответствующие меры поддержки смогли претендовать большее количество семей области. Соответствующий закон, разработанный министерством социальных по инициативе губернатора Алексея Текслера, был накануне одобрен областными парламентариями.

И теперь с 1 июля 2024 года размер выплаты на второго ребенка в Челябинской области вырастет с 75% до 100% величины регионального прожиточного минимума на ребенка, составит 14 706 рублей.

«Региональная мера социальной поддержки предоставляется на вторых детей, рожденных или усыновленных в период с 1 января 2022 года, с учетом доходов семьи. Пособие можно получать до достижения ребенком возраста 1 года», – прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Также, с 1 июля 2024 года в Челябинской области будет осуществляться ежегодная выплата многодетным семьям в размере 10 000 рублей на приобретение одежды для учебных занятий и спортивной формы на каждого ребенка-школьника в многодетной семье со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную на территории Челябинской области (в 2024 году – 31 128 рублей).

Еще одна социальная новация региона касается семейных расходов на услуги ЖКХ. С 1 июля в регионе вырастет размер ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ с 1 552 рублей до 2 500 рублей. А круг семей, имеющих право на такую выплату, увеличится. Раньше выплату могли получить только многодетные малоимущие семьи, с 1 июля выплата будет предоставляться многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную на территории Челябинской области (в 2024 году – 31 128 рублей).

Всего на Южном Урале сейчас предоставляется порядка 17 различных пособий и выплат для семей с детьми.

Усилия властей Южного Урала по поддержке семей с детьми позитивно оценивают общественники. Директор Челябинского областного центра социальной защиты «Семья» Мария Кузнецова, обращаясь к губернатору региона, отмечала: «Нам важно знать, что нам доверяют и нас поддерживают, мы горы можем свернуть, когда в нас верят. Спасибо огромное вам, Алексей Леонидович, и всему правительству региона за чуткое внимание, отношение к социальным проблемам и системе социальной защиты населения».

Меры соцподдержки являются значительным подспорьем и для семей участников СВО. Но при этом, как сообщил Алексей Текслер, в области вводят новый пакет выплат и внедряют комплекс иных мер.

Так, единовременные выплаты в связи с проведением СВО распространят на мобилизованных и контрактников, которые ушли на службу из других регионов России. Кроме того, региональная выплата в случае гибели на фронте теперь распространяется на тех, кто участвовал в спецоперации в составе частных военных организаций.

Система мер поддержки бойцов СВО и членов их семей на Южном Урале находится в центре внимания региональных властей с самого начала спецоперации. Особые усилия прилагают в организации комплекса помощи и реабилитации ветеранов СВО.

Напомним, с октября прошлого года в Челябинске открылось новое здание местного отделения госфонда «Защитники Отечества». Там же расположен Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. Здесь в формате одного окна можно получить все необходимое.

На состоявшемся в начале 2024 года заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области Алекссей Текслер особо отмечал, что создать условия для реабилитации участникам СВО, их социальной адаптации – одна из важнейших задач.

«Прошу уделить внимание вопросам физической и психологической реабилитации участников специальной военной операции, их социальной интеграции. Важно сопровождать эту работу, и делать это на постоянной основе», - подчеркивал губернатор.

Эффективность организованной в регионе работы с участниками СВО отмечала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Мы встречались с ветеранами и, наверное, это самый важный и правильный показатель - слова благодарности этих ребят. И, когда они открывают новые границы, новые направления деятельности, даже, если у них есть инвалидность, мы видим их активную позицию. Это и есть самая настоящая реабилитация. Спасибо, что вы такие возможности им дарите», - сказала Анна Цивилева на встрече с губернатором Челябинской области.