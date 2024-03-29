29 Марта 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Leah Millis

Дайте денег: Зеленский обратился напрямую к спикеру Палаты представителей

Владимир Зеленский поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Об этом сообщил офис Зеленского.
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Новость примечательна тем, что Зеленский лично и впервые напрямую позвонил Джонсону, хотя по статусу этим должен заниматься спикер Рады. Но желание получить военную и финансовую помощь вынудило пойти на этот шаг.

Напомним, в октябре 2023 года администрация Джо Байдена подготовила законопроект о выделении из бюджета США 106 миллиардов долларов на поддержку Израиля, Украины и Тайваня. Большая часть из этой суммы (61 миллиард) предусмотрена для украинского режима, в том числе 25 миллиардов военной помощи. Однако Палата представителей, контролируемая республиканцами, отказывается голосовать за законопроект. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джонсон только ищет повод, чтобы не выносить его на голосование.

Интересно, что Зеленский сказал, что его войска не готовы к крупному наступлению российской армии, которого он ожидает ближе к лету. И снова упрекнул США в задержке военной помощи, из которой к тому же большая часть денег остается в США.

Что касается разговора с Джонсоном, то Зеленский рассказал ему о своем видении текущей ситуации на фронте и усилении ракетных атак России. И в этих условиях быстрое одобрение Конгрессом помощи для украинского режима "критически важно".

Западные СМИ уже несколько недель пишут, что Россия будто бы планирует крупное наступление в начале лета. На это ссылается и Зеленский.

Теги: украина, зеленский


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