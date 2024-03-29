На Камчатке мужчину оштрафовали за разжигание ненависти к членам партии "Единая Россия"

В Петропавловске-Камчатском 40-летнего местного жителя признали виновным в разжигании ненависти и вражды по отношению к членам партии "Единая Россия". Городской суд оштрафовал его по статье 20.3.1 КоАП РФ.

В суде выяснили, что летом 2022 года мужчина со своего телефона разместил в соцсети публикацию, "содержащую слова и выражения, направленные на возбуждение ненависти и унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе - членов партии "Единая Россия", передает "Камчатка-Информ".

Мужчина вину не признал, заявив, что плохого про "единороссов" не писал и вообще к политическим партиям относится безразлично - их не поддерживает, но и плохо о них не отзывается.

Суд подсудимому не поверил и назначил штраф в 11 тыс. руб.