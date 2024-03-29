29 Марта 2024
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Нижневартовск приехали 108 детей из Белгородской области

В Нижневартовск приехали 108 детей и восемь сопровождающих из Белгородской области, которая подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

Детей встретили с музыкой, песнями и подарками.

Дети из Белгородской области прибыли в Нижневартовск(2024)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"Наши специалисты сделают все необходимое, чтобы, несмотря на разлуку с родными, пребывание ребят на Югорской земле было комфортным, безопасным, и познавательным, а учеба - интересной. Сегодня у наших гостей по плану медицинский осмотр, затем – посещение Кубка мира по боксу среди нефтяных стран и развлекательная программа в библиотеке", - заявил мэр.

Дети из Белгородской области прибыли в Нижневартовск(2024)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Часть прибывших детей разместят в Нижневартовском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов "Такси". Других — в общежитии НВГУ и остальных — в Излучинске.

Напомним, ранее первая группа из 222 детей из Белгородской области прилетела в Ханты-Мансийск и Сургут.

Дети из Белгородской области прибыли в Нижневартовск(2024)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

С просьбой принять детей обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Теги: дети, встреча, Белгородская область


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