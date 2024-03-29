29 Марта 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Каменске-Уральском сформирован спортивно-образовательный кластер

В Каменске-Уральском открылся центр культурного развития "Клевер" – первый объект такого формата в Свердловской области. В двухэтажном здании расположены зрительный зал на 208 мест, студия звукозаписи и несколько танцевальных залов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", новый центр вошел в состав спортивно-образовательного кластера.

Ранее туда вошли центр развития "Аксиома", детский сад на 300 мест и центр прогресса бокса "Витязь". Все объекты построены подразделением холдинга "Атомстройкомплекс" – компанией "СК "УКС Каменскстрой" в рамках национальных проектов "Образование", "Демография" и "Культура".

"Сегодняшнее событие говорит о том, что город прочно стоит на ногах и смотрит в будущее. Проблема обеспечения социальной инфраструктурой микрорайона Южный стояла давно, вопрос поднимался жителями неоднократно. Первым шагом в его решении стало открытие школы, на базе которой сейчас также работают кружки и секции, затем появился центр бокса. Этот центр – еще один шаг в комплексном обустройстве микрорайона", - отметил на церемонии открытия центра культурного развития "Клевер" первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

центр культурного развития "Клевер" в Каменске-Уральском(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов выразил благодарность строителям компании "Атомстройкомплекс", которые планомерно развивают микрорайон Южный вот уже более 10 лет.

центр прогресса бокса "Витязь" в Каменске-Уральском(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Приоритет нашей компании – комплексное развитие территорий и обеспечение новых жилых кварталов всей необходимой инфраструктурой. В микрорайоне Южном проживает более 25 тысяч жителей, в основном это семьи с детьми. Мы постарались сделать так, чтобы в шаговой доступности от жилья жители района имели возможности для досуга, отдыха, образования. Помимо строительства комфортного жилья, спортивных и образовательных объектов, в 2020 году мы благоустроили сквер "Молодежный" площадью 10 тысяч квадратных метров. В нем появилась уютная прогулочная зона, территории для катания на роликах, занятий скандинавской ходьбой, детские площадки", - отметил заместитель директора "СК "УКС Каменскстрой" (входит в "Атомстройкомплекс") Максим Кузнецов.

детский сад на 300 мест в Каменске-Уральском(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Соглашение о создании спортивно-образовательного кластера летом 2023 года подписали руководитель центра прогресса бокса Александр Кукарин, директор "Аксиомы" Мария Орлова, заведующая детским садом Надежда Наумова, директор СКЦ Оксана Сергеева и директор центра детско-юношеского спортивно-патриотического воспитания "Витязь" Сергей Евдокимов. Учреждения внутри кластера тесно связаны друг с другом. Например, в центре прогресса бокса школьники и малыши из детского сада сдают нормы ГТО, посещают спортивные секции. Теперь для них доступны и творческие кружки в новом центре культуры.

спортивно-образовательный кластер в Каменске-Уральском(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Теги: кластер, спорт, образование, Каменск-Уральский


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