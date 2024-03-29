Пугачевой к 75-летию могут "подарить" статус иноагента

Певицу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею, который она отметит 15 апреля.

Министерство юстиции России начало изучать возможность признания Пугачевой иноагентом. Сейчас активно проверяются источники финансирования певицы и ее различные высказывания, пишет telegram-канал Shot. После того, как будут собраны доказательства, в течение 10 дней будет принято соответствующее решение. Теоретически, присвоение Пугачевой такого "звания" может состояться через две недели – в пятницу (именно в этот день публикуются обновления в списке иноагентов), 12 апреля. Через три дня, 15 апреля, Пугачевой исполнится 75 лет.

Ранее активист Виталий Бородин написал в Генпрокуратуру обращение, в котором просит признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иноагентом. Бородин называет это "началом процедуры признания" Пугачевой иноагентом, однако пока этот его запрос ничем не отличается от других, которые он писал на многих известных людей (неизвестно, какая часть таких заявлений была удовлетворена). Бородин утверждает, что Генпрокуратура направила его запрос в Минюст, который и выносит решения о признании человека или организации иноагентом.