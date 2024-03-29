Сестры, выжившие при теракте в Волгодонске в 1999 году, погибли в "Крокусе"

При атаке террористов на "Крокус Сити Холе" погибли две сестры Анна и Татьяна Макарские, которые в 1999 году выжили во время теракта в Волгодонске. Их дом на улице Гагарина расположен в 70 метрах от эпицентра взрыва. Об этом сообщает Regnum.

"Они жили в соседнем доме от взорвавшегося дома в Волгодонске", — рассказала близкая подруга Елены Макарской, матери погибших. От взрывной волны в квартире выбило стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи. Анне тогда было 17 лет, Татьяне — 9.

Напомним, в сентябре 1999 года в Волгодонске рядом с девятиэтажкой боевики подорвали начиненный взрывчаткой ГАЗ-53. В результате теракта погибло 19 человек, 89 были госпитализированы.

27 марта МЧС России опубликовало на своем сайте обновленный список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". В нем числятся 143 фамилии.

Также сообщалось, что в Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.