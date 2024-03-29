29 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Задушил, зарезал и выбросил из окна. Жителя Нижнего Тагила посадят на 10 лет за убийство знакомого

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил местного жителя к 10 годам заключения за убийство своего знакомого.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уроженец пос. Притубинский Красноярского края, 1992 г.р. ранее неоднократно был судим. Статья 105 УК РФ прибавилась в его "портфолио" 23 июля прошлого года, когда он решил выпить со своим знакомым 1963 г.р. в арендованной квартире на улице Кузнецкого. Алкоголь поспособствовал конфликту, что побудило осужденного задушить собутыльника электрическим проводом. Когда уже казалось, что мужчина скончался, тот через какое-то время стал издавать хрипящие звуки, а нападавший взял кухонный нож и нанес удар по шее потерпевшего.

Экспертами установлено, что к смерти все же привели колото-резаное ранение шеи и острая кровопотеря.

Осужденный решил скрыть следы преступления, для чего позвал другого знакомого 1980 г.р. Было решено сбросить тело покойного с окна второго этажа. Как именно это должно было скрыть преступление - не объясняется. Более того, именно так убийство и раскрылось - лежащее под окнами тело обнаружили прохожие.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, в отношении мужчины, который помогал укрыть преступление, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Теги: Нижний Тагил, убийство, суд


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