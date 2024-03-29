В уральской столице открылась фотовыставка "15 лет строим самое важное"

На днях в центре Екатеринбурга открылась фотовыставка, приуроченная к юбилею "Синара-Девелопмент".

Как сообщает пресс-служба компании, на стендах, расположенных на открытой галерее на улице Вайнера, можно посмотреть фотографии, которые рассказывают о ключевых событиях и знаковых проектах предприятия в уральской столице, Волгограде, Карачаево-Черкесии.

"Синара-Девелопмент" была основана в 2009 году. За прошедшие 15 лет компания реализовала 53 проекта общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров: это современные жилые комплексы, а также уникальные объекты, аналогов которым нет в России. Это и МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", конгресс-центр, стадион "Екатеринбург Арена", деревня Международного фестиваля университетского спорта, а также многое другое.

"Профессиональный уровень команды развивался и укреплялся с каждым новым построенным объектом", — отмечает генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

По его словам, объекты, которые будут построены компанией в ближайшее время, смогут удивить многих не только на Урале, но и во всей стране.