29 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Синара-Девелопмент&quot;

В уральской столице открылась фотовыставка "15 лет строим самое важное"

На днях в центре Екатеринбурга открылась фотовыставка, приуроченная к юбилею "Синара-Девелопмент".

Как сообщает пресс-служба компании, на стендах, расположенных на открытой галерее на улице Вайнера, можно посмотреть фотографии, которые рассказывают о ключевых событиях и знаковых проектах предприятия в уральской столице, Волгограде, Карачаево-Черкесии.

Тимур Уфимцев на фотовыставке, приуроченной к 15-летнему юбилею "Синара-Девелопмент"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Синара-Девелопмент"

"Синара-Девелопмент" была основана в 2009 году. За прошедшие 15 лет компания реализовала 53 проекта общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров: это современные жилые комплексы, а также уникальные объекты, аналогов которым нет в России. Это и МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", конгресс-центр, стадион "Екатеринбург Арена", деревня Международного фестиваля университетского спорта, а также многое другое.

Конгресс-холл, "Екатеринбург-ЭКСПО"(2019)|Фото: Накануне.RU

"Екатеринбург Арена"(2019)|Фото: Накануне.RU

Дизайн-макет кампуса студенческого городка в Новокольцовском районе Екатеринбурга, представленный на стенде Группы "Синара" на "Иннопроме"(2022)|Фото: Накануне.RU

Дворец водных видов спорта в Новокольцовском районе Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

"Профессиональный уровень команды развивался и укреплялся с каждым новым построенным объектом", — отмечает генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

По его словам, объекты, которые будут построены компанией в ближайшее время, смогут удивить многих не только на Урале, но и во всей стране.

Теги: Синара-Девелопмент, фотовыставка, строительство, Тимур Уфимцев


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