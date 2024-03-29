Неудавшийся эксперимент. В Челябинске ликвидируют внутригородские районы

Депутаты законодательного собрания Челябинской области сразу в трех чтениях утвердили закон о ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления в региональном центре. Инициативу внесли депутаты городской думы Челябинска, которые считают провалившимся эксперимент с двухуровневой системой, созданной в 2014 году.

По словам председателя гордумы Андрея Шмидта, структура с внутригородским делением, которую ввели в 2014 году, не оправдала себя.

"Главной целью двухуровневой системы должно было стать четкое разграничение полномочий органов местного самоуправления с соответствующим финансовым обеспечением. Ожидалось, что такой подход позволит ускорить и оптимизировать решение всех местных вопросов и приблизить власти к населению. Почти десятилетняя практика функционирования городского местного самоуправления в условиях двухуровневой системы не выявила существенных плюсов", — сообщил на заседании законодательного собрания Андрей Шмидт, слова которого приводит "Коммерсант".

Для упразднения внутригородских районов, избрания нового состава гордумы и переформатирования системы управления установлен полугодовой переходный период. Члены заксобрания считают, что рано или поздно вся страна перейдет на одноуровневое местное самоуправление, поскольку соответствующий законопроект уже приняла Госдума в первом чтении.