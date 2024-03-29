В Рощино из-за погодных условий задерживаются десятки рейсов

В тюменском аэропорту Рощино задержаны рейсы на прилет и вылет из-за обильного снегопада и сильного ветра, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Часть рейсов были перенаправлены на запасной аэродром в аэропорт Кольцово. Так, в Екатеринбург перенаправили рейсы ДР 1591 из Санкт-Петербурга, ДР 449 из Москвы (Внуково), Ютэйр 101 из Сургута, Икар 509 из Сочи.

Задержаны рейсы до Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Салехарда, Сургута, Сочи, Красноселькупа, Дубая.

С опозданием рейсов связаны задержки вылетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи.

Время прилета и вылета воздушных судов может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов и по метеоусловиям аэропорта, сообщают в Рощино.