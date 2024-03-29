"Гортранс" Екатеринбурга испытывает дефицит в 2,5 тысяч сотрудников

Кадровый дефицит в "Гортрансе" Екатеринбурга достиг 2,5 тыс. человек. Из-за нехватки 1 тыс. 264 кондукторов и 799 водителей в вынужденном простое находится четверть городского транспорта.

По словам гендиректора предприятия Сергея Нугаева, вопрос нехватки квалифицированных сотрудников стоит очень остро. Как передает его слова 66.RU, с начала 2024 года в "Гортранс" устроилось 158 человек, но несмотря на это городской транспорт все еще нуждается в 285 водителях трамвая, 150 - троллейбуса, 362 - автобуса, 1 тыс. 264 кондукторах. Помимо этого, на предприятии открыто 311 вакансий для слесарей и 158 для сотрудников инженерно-технических работ.

Напомним, что совсем недавно власти Екатеринбурга составили комплекс мер, направленных на еще одно реформирование транспортной системы, речь о четырех шагах, которые позволят повысить качество перевозки пассажиров до 85%.