Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем мирного плана по Украине

Предложенный Китаем план по мирному урегулированию украинского конфликта опирался на анализ причин происходящего, в отличие от "безумной" "формулы мира" Владимира Зеленского, заявил в интервью "Известиям" министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, документ, предложенный Китаем, был "выстроен по логике "от общего к частному". В тексте говорится о непорядке в сфере безопасности как в Европе, так в мире, кроме того, констатируется причина этого беспорядка — невыполнение Устава ООН, отметил глава МИД России.

Кроме того, добавил Лавров, в нем говорится о необходимости устранить введенные Западом задолго до СВО односторонние санкции, являющиеся раздражителем.

Министр подчеркнул, что, основываясь на таких рассуждениях, и надо договариваться по поводу обеспечения равной безопасности для всех участников процесса.

Лавров также добавил, что Москва при учете ее интересов готова гарантировать законные интересы других участников мирных переговоров по Украине.

В Кремле еще год назад заявили, что с большим вниманием относятся к плану КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине, при этом его детали должны стать предметом тщательного анализа.

Китайский план состоит из 12 довольно общих пунктов, ни один из которых не предлагает конкретных механизмов разрешения конфликта. Среди предложений КНР: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, возобновление диалога Москвы и Киева, противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия, а также прекращение односторонних санкций.

Президент США Джо Байден заявлял, что китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине выгоден только России.