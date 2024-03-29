Армения будет стремиться в Евросоюз – спикер парламента республики

Армения будет стремиться в Евросоюз, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

"Армения является носителем европейской демократической системы. Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС - самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.

Также Симонян заявил, что "на самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока ее (...) не втянули в другую систему".

В апреле Армения намерена впервые принять участие в собрании глав парламентов стран Евросоюза.

Также спикер армянского парламента считает, что Россия оставила Армению в сложный момент. "Это факт. У нас был друг, союзник, как они любят говорить, старший брат, который, когда пришло время нас защитить, по крайней мере, оставил нас одного, если не сказать, что все происходило с его ведома. Нас неоднократно обманывали, а потом попытались втянуть в новую войну уже на территории Армении, чтобы потом "спасти" в конкретной ситуации и накинуть хомут на государственность Армении", - цитирует Симоняна "Интерфакс".