На трассе "Пермь – Екатеринбург" ограничено движение для грузовиков

В пятницу, 29 марта, на трассе Р-242 "Пермь – Екатеринбург" ограничено движение.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", движение ограничено со 160 по 352 км в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ограничения касаются грузового автотранспорта.

"Заранее планируйте свой маршрут!", - призывают водителей в ведомстве.

Как уточнили в управлении ГИБДД по Свердловской области, на трассе Р-242 выпали обильные снежные осадки, образовалась гололедица и ограничена видимость. Все ограничения движения будут сняты после улучшения погодных условий.

"Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по телефону 112", - добавили в Госавтоинспекции.