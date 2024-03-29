В Екатеринбурге должника по алиментам сдали приставам из-за домашнего насилия

В Екатеринбурге судебным приставам сдали неплательщика алиментов из-за домашнего насилия. Подробнее об этой истории сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Еще в 2021 году отец перестал платить алименты на содержание своего 12-летнего сына, в результате чего было возбуждено исполнительное производство о взыскании платежей. Тогда мужчина начал скрываться от приставов, что удавалось ему довольно долгое время.

Выдала должника его сожительница, к которой он время от времени применял физическую силу. В полицию она обращаться не хотела, но и жить в таких условиях тоже. Судебные приставы увезли домашнего тирана в отдел для возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).



Теперь екатеринбуржцу грозит лишение свободы на срок до одного года.