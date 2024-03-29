29 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали банду грабителей, в которую входила девушка

В Екатеринбурге задержаны двое мужчин и девушка. Троицу подозревают в грабежах в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, одно из таких нападений случилось рано утром 24 марта на территории Основинского парка. 20-летний потерпевший рассказал силовикам, что к нему подошли трое незнакомцев и попросили закурить, а затем начали задавать вопросы о наличии у него наркотиков. Когда парень сообщил, что запрещенных веществ у него нет, один из мужчин пнул его по руке и выбил телефон. Затем с жертвы сняли наушники и отобрали около 1,5 тысяч рублей.

Молодой человек пошел в полицию. Банда была установлена и задержана в кратчайшие сроки. Подозреваемыми оказались местные жители: двое неоднократно судимых мужчин 1979 и 1981 годов рождения и их молодая подруга 1997 года рождения.

Подозреваемые в грабежах в Екатеринбурге(2024)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Расследуется уголовное дело по статье "Грабеж". Полиция просит всех, кто мог пострадать от задержанных, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7 932 611-18-62 (уголовный розыск) или 356-42-03 (дежурная часть).

Теги: банда, грабеж, полиция, Екатеринбург


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