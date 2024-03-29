29 Марта 2024
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Экономика СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Беглов заявил, что бывшие автозаводы Hyundai и Toyota пойдут по пути максимальной локализации

Бывшие автозаводы Hyundai и Toyota, которые находятся в Санкт-Петербурге, пойдут по пути максимальной локализации.

Как заявил в эфире телеканала "78" губернатор Александр Беглов, важно не просто наладить новое производство, а сразу держать курс на внедрение российских технологий с привлечением отечественных конструкторов и поставщиков.

"У возрождения петербургского автокластера нет альтернативы", - указал он. Беглов также указал, что петербургский автопром преодолел последствия санкций со стороны Запада. Отмечается, что в текущем году с конвейера "Автозавода Санкт-Петербург" (бывший Hyundai) сойдут 25 тыс. кроссоверов. В дальнейшем мощности увеличатся.

В начале 2024 года завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя после двухлетнего перерыва.

Теги: Беглов, автопром, Hyundai, Toyota


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