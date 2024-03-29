В Хакасии школьнице грозит до пяти лет за заведомо ложное сообщение о теракте

В Хакасии на 15-летнюю школьницу из Саяногорска завели уголовное дело.

Она ради шутки разместила в своем Telegram-канале предложение совершить теракт. Как заявила ученица девятого класса, она хотела пошутить для привлечения внимания. Она придумала текст сообщения и сама на него отвечала с помощью другого профиля пользователя Telegram-канала.

Переписку распространили подписчики канала. Это привлекло внимание полиции.

Школьнице грозит до пяти лет лишения свободы по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.