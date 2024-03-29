Зарубежные онлайн-покупки начнут облагаться пошлиной, независимо от стоимости

А России заказы физических лиц из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог и будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки.

Это произойдет после вступления в силу поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Участники объединения договорились об изменении подходов 25 декабря прошлого года. Новая концепция предполагает введение понятия товаров электронной торговли и предусматривает требование уплачивать при их реализации физлицам обязательные сборы.

"В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, подлежат уплате таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли и в случае, если это предусмотрено законодательством государства-члена [ЕЭАС], – налоги", – следует из протокола решения членов ЕАЭС.

Теперь наднациональный выбор должны одобрить национальные парламенты. Покупки через маркетплейсы из-за границы перестанут подпадать под беспошлинный порог после вступления в силу поправок к ТК ЕАЭС, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что власти России рассматривают возможность отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, купленных за рубежом. В противном случае, как говорят представители ритейла, такой шаг симметрично увеличит стоимость зарубежной продукции, а продажи сократятся на треть.