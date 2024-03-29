"Яндекс" стал выявлять фишинговые сайты с помощью ИИ

Ежедневно интернет-пользователи в России совершают около 1,5 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы.

В 90% случаев это переходы с мобильного телефона, в том числе - из мессенджеров, писем и приложений. С ноября 2023 года "Яндекс" тестировал обнаружение фишинговых сайтов с помощью нейросети, которая проверяла сайты, прежде чем "пустить" на них пользователя. Алгоритмы анализировали дату создания ресурса, частоту посещений, сколько времени на нем проводили другие пользователи, выдавался ли сайт в поисковой выдаче или пользователь переходил на него по ссылке, например, из почты.

"Яндекс" отмечает, что искусственный интеллект умеет определять фишинговые ресурсы практически со стопроцентной точностью. За пять месяцев с начала эксперимента "Яндекс браузер" нашел более 400 тыс. мошеннических сайтов, сообщают "Ведомости".