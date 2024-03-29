В России хотят блокировать публикации в соцсетях видео с убийствами и пытками

В России могут ввести блокировку публикаций в соцсетях видео с демонстрацией убийств, пыток и сцен насилия.

Автор инициативы - зампред комитета Госдумы по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный. Свое предложение он направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Он сослался на то, что за последнюю неделю обрушился поток видео и фото, на которых террористы расстреливают детей и взрослых.

"Трагедия в "Крокус Сити" показала, что сегодня в социальных сетях, в том числе в Telegram-каналах с миллионной аудиторией, нет никаких границ по трансляции этого ужасного и вопиющего по жестокости контента. Это разрушает психику даже взрослых людей, не говоря уже о детях и подростках, у них ценности и жизненные установки только формируются", — заявил депутат.

Он указал, что ему поступают обращения от россиян, у которых есть дети, с просьбой принять меры, так как сегодня законодательного запрета на распространение такого видео не существует, сообщают "Известия".