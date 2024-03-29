Генштаб: срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в спецоперации

Россияне, призванные на срочную службу весной, к участию в спецоперации привлекаться не будут.

Как заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, срок службы составит один год.

"Хочу успокоить призывников и их родителей — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня, — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год", — сказал он.

Отмечается, что весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, отправку в войска со сборных пунктов регионов планируется начать с 15 апреля, сообщает "Красная звезда".