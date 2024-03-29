29 Марта 2024
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Политика Челябинская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура намерена обратить в доход государства акции "Макфы"

Генпрокуратура России направила иск в Центральный районный суд Челябинска с требованием обратить в доход государства акции производителя макаронных изделий "Макфа".

Как считают в ведомстве, бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах государственной власти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, а до 2010 года был главой Челябинска. Впоследствии до 2014 года он занимал пост губернатора Челябинской области. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.

В иске сказано, что ответчики "использовали для достижения собственных бизнес-интересов" высокое положение во власти. По закону они должны были отказаться от ведения бизнеса. В собственности Юревича находились Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов и Челябинский хлебокомбинат №1. Впоследствии на их основе были образованы "Макфа" и "Первый хлебокомбинат".

При этом нахождение во власти позволило Юревичу создать холдинг, включающий агропромышленные, торгово-развлекательные, гостиничные, автотранспортные и медиаактивы, сообщат "Коммерсант". 

Теги: Генпрокуратура, политика, бизнес


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