Telegram разрешит ограничивать круг тех, кто может писать сообщения

В апреле пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.

Как заявил создатель мессенджера Павел Дуров, четыре дня назад русскоязычные пользователи стали жаловаться на "сообщения от незнакомцев с призывами к терактам". Telegram пресек "десятки тысяч" попыток отправить такие сообщения, пользователи, которые их рассылали, были навсегда заблокированы.

Также будут внедрены "решения на основе искусственного интеллекта" для фильтрации подобных сообщений.

Заявление Дурова появилось после того, как в Кремле выступили с критикой Telegram. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мессенджер все чаще используется в террористических целях.

За последние двое суток Роскомнадзор ограничил доступ к 11 каналам с террористическим контентом, в которых анонсируют якобы готовящиеся нападения, аналогичные тому, что был в "Крокусе". В свою очередь глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что руководство мессенджера Telegram сотрудничает с российскими правоохранителями.