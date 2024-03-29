Топ-менеджер "Росатома" арестован по делу о получении особо крупной взятки

В Москве Басманный суд арестовал директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и экспертизе "Росатома" Геннадия Сахарова.

Топ-менеджер обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, о его аресте ходатайствовало следствие. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

За дачу взятки по этому делу задержан также первый заместитель генерального директора "Оргэнергостроя" Элгуджи Кокосадзе, сообщает Forbes.

Сахаров — вице-президент Российского союза строителей. Он занимает должность директора по капитальным вложениям "Росатома" с 2010 года, а также курирует деятельность "Отраслевого центра капитального строительства" госкомпании.