"Разрешение терроризма". Советник главы офиса Зеленского заявил о связи СВО и теракта в "Крокусе"

После того как в СК России заявили о доказательствах связи Украины с терактом в "Крокусе", офис Владимира Зеленского поспешил предоставить свою версию. По словам советника главы офиса Михаила Подоляка, которые он опубликовал в своих соцсетях, именно действия России на территории Украины дали "зеленый свет" радикалам.

Подоляк заявил, что чем дольше "Россия будет атаковать гражданское население Украины", тем более "бессовестно будут себя вести различные радикальные террористические группировки". По его словам, между этими действиями есть прямая связь. Якобы действия России террористы расценивают как "разрешение терроризма" и "приветствие убийства гражданских".

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что ВС РФ не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.

В свою очередь в СКР сегодня заявили следующее: "В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления".

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Несколько мужчин ворвались в зал и открыли стрельбу по гражданским. В этой трагедии погибло 143 человека, свыше 300 пострадали. 24 марта объявлено днем общенационального траура.