В России за мигрантами собираются следить с помощью цифрового профиля

В России планируют ввести контроль над проживанием мигрантов с помощью цифрового профиля. Такая идея обсуждалась на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с единороссами Госдумы. Об этом в своих соцсетях рассказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Будет создан цифровой профиль приехавшего на заработки человека. Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение – все должно быть под контролем. Это, в конечном счете, не только вопрос безопасности, но и вопрос соблюдения прав самих трудовых мигрантов", – заявил Неверов.

По его словам, тема миграции весьма болезненная и требует тщательного и вдумчивого подхода. Необходимо, чтобы трудовая миграция обеспечивалась ответственностью работодателя. Например, если человек приехал к нему на заработки, то он у него и работает, а новость об увольнении сразу же будет поступать в компетентные органы.

"Нужна качественная реализация сформированного плана по рынку труда до 2030 года. И трудовая миграция должна обеспечиваться", - сказал Неверов, добавив, что этот вопрос будет подниматься на отчете Правительства 3 апреля.