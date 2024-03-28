В США приговорили к 25 годам основателя криптобиржи FTX Сэма Банкман-Фрида

Основатель и бывший глава криптовалютной биржи-банкрота FTX Сэм Банкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы. Об этом сообщает издание CNBC.

Еще в декабре 2022 года Банкман-Фрида арестовали, обвинив в мошенничестве, отмывании денег и присвоении средств своих клиентов. В дальнейшем было доказано, что бизнесмен использовал средства FTX, чтобы погасить долги своего хедж-фонда Alameda, покупать элитную недвижимость, и вкладываться в сомнительные инвестиции. Это и привело к банкротству биржи, клиенты которой остались без своих средств.

В ноябре прошлого года присяжные признали его виновным, а сегодня Окружной судья в США Льюис Каплан приговорил мошенника к 25 годам. При этом, обвинение настаивало на гораздо более жестком сроке в 50 лет, а также ограничении наказания 6,5 годами. Бизнесмен мог получить и менее суровое наказание, однако судья отметил, что тот всячески препятствовал правосудию и пытался оказывать влияние на свидетелей.