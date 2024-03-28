РКН не видит необходимости блокировать Telegram, несмотря на сомнительный контент

Роскомнадзор пока не планирует блокировать Telegram, несмотря на большой объем запрещенного контента.

"Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", - цитирует ведомство "Интерфакс".

По данным РКН с 2021 года по их требованию было удалено свыше 256 тыс. публикаций с запрещенной информацией. Владельцев мессенджеров призвали сегодня обратить особое внимание на безопасность своих пользователей, а также принять все меры, которые позволили бы людям ограничить себя от провокационных сообщений.

За последние двое суток Роскомнадзор ограничил доступ к 11 каналам с террористическим контентом, в которых анонсируют якобы готовящиеся нападения, аналогичные тому, что был в "Крокусе". В свою очередь глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что руководство мессенджера Telegram сотрудничает с российскими правоохранителями.