В море у Севастополя рухнул военный самолет

В море вблизи Севастополя упал военный самолет. Об этом сообщает глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, гражданские объекты не пострадали. Пилот же успел катапультироваться.

"Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает", - добавил Развожаев.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки в Севастополе в ночь на 24 марта были повреждены 96 многоквартирных и частных домов, а также 30 коммерческих и административных зданий.