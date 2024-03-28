СКР получил доказательства связи теракта в "Крокусе" с Украиной

Следователи получили сведения, доказывающие связь фигурантов дела о теракте в "Крокусе" с украинскими националистами. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, их тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. Работа с задержанными, исследование изъятых технических устройств, а также анализ сведений о финансовых переводах показали связь террористов с Украиной.

"В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", — говорится в сообщении

Более того, был установлен и задержан еще один подозреваемый, который участвовал в схеме финансирования террористов. Следствие будет настаивать на мере пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Исроила Исломова и его сыновей — Аминчона и Диловара, выходцев из Таджикистана с гражданством РФ. Им вменяется пособничество террористам.

Аминчон Исломов первым из всех фигурантов дела обжаловал свой арест. В суде мужчина заявлял о своей невиновности.

Кроме того, под арест отправлен Алишер Касимов. По данным следствия, он сдал квартиру Фаридуни Шамсутдину, одному из террористов. Касимов является уроженцем Киргизии, гражданин РФ. Ему также вменяется пособничество террористам.